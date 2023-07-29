Utting Research Tampilkan Elektabilitas Ganjar Pranowo Unggul, Perindo Semakin Semangat Dukung Sosok Penerus Jokowi

JAKARTA - Ketua Bidang Politik dan Kebijakan Publik DPP Partai Perindo, Heri Budianto menilai hasil survei Utting Research yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo mengungguli bacapres lainnya, sebagai bukti kerja-kerja politik para pengusung Gubernur Jawa Tengah menampakkan hasil.

Diketahui, lembaga Utting Research adalah lembaga survei yang berbasis di Australia, menunjukkan masyarakat Indonesia mendukung bacapres Ganjar Pranowo sangat ideal meneruskan kebijakan Presiden Jokowi.

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa kerja kerja politik Ganjar Pranowo mulai menampakan hasil," kata Heri kepada MPI, Sabtu (29/7/2023).

Heri mengatakan, hasil survei bacapres yang diusung oleh PDIP, Perindo, PPP dan Hanura itu, semakin menumbuhkan semangat para pendukung untuk memenangkan Ganjar.

"Tentu dengan ini, makin menumbuhkan semangat untuk terus berjuang menjadikan Ganjar Pranowo penerus Jokowi di periode 2024-2029," katanya.

Meski demikian, Heri mengatakan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Ganjar, menjadi motivasi tersendiri bagi Partai Perindo. Dia mengungkapkan seluruh kader dari partai besutan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo akan berusaha mengimbangi elektabilitas Ganjar Pranowo.

"Bagi Perindo, tentu merupakan satu tantangan agar elektabilitas perindo sejalan atau tidak jauh dari elektabilitas capresnya Ganjar Pranowo," jelas Heri.

Perihal sosok Ganjar yang dinilai identik dengan kepemimpinan Jokowi, Heri pun mengonfirmasi atas pernyataan tersebut. Dia meyakini Ganjar adalah sosok yang sangat tegak lurus dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Ganjar Pranowo akan melanjutkan kebijakan Jokowi. Ganjar pasti tegak lurus dengan Jokowi," tegas Heri.