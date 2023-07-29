Gempa M3,7 Guncang Supiori Papua

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,7 mengguncang wilayah Supiori, Papua, pada Sabtu (29/7/2023) sekira pukul 21.05 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.47 Lintang Selatan - 135.13 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.7, 29-Jul-2023 21:05:05WIB, Lok:1.47LS, 135.13BT (99 km BaratDaya SUPIORI-PAPUA), Kedlmn:10 Km,"tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)