HOME NEWS NASIONAL

Komunitas Ojek Online Indonesia Nilai Ganjar Pranowo Bacapres Berprestasi dan Track Record Baik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |22:03 WIB
Komunitas Ojek Online Indonesia Nilai Ganjar Pranowo Bacapres Berprestasi dan Track Record Baik
Ganjar Pranowo bertemu komuntas ojol indonesia (foto: dok ist)
JAKARTA - Komunitas Ojek Online (Kajol) Indonesia, bertemu bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDI-P Ganjar Pranowo. Para driver itu menyampaikan dukungan dan harapannya ke Ganjar.

Risnandar selaku Juru Bicara Kajol Indonesia mengatakan, Ganjar adalah bacapres paling potensial untuk menjadi Presiden RI 2024-2029. Pasalnya, Ganjar memiliki rekam jejak dan prestasi yang baik selama menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode.

"Kami menilai sosok beliau (Ganjar) ini memang punya prestasi dan punya track record baik. Salah satu calon presiden yang memang bisa meneruskan mega proyek yang akan membuat Indonesia maju," ujar Risnandar usai bertemu Ganjar di Kantor Penghubung Provinsi Jawa Tengah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

Risnandar menambahkan selama memimpin Jawa Tengah, Ganjar telah menunjukkan komitmen dan perhatiannya kepada masyarakat kelas bawah. Gaya kepemimpinan Ganjar juga sederhana, merakyat, luwes dan tanpa sekat dengan seluruh kalangan.

Menurutnya, program UMKM yang digagas Ganjar di Jawa Tengah terbukti tidak hanya menyejahterakan pelaku usaha dan meningkatkan perekonomian daerah saja.

Lebih dari itu, majunya dunia UMKM juga turut meningkatkan kesejahteraan driver ojek online lantaran produk UMKM yang dipesan, menggunakan jasa driver ojek online untuk pengiriman.

"Seperti UMKM, pelatihan-pelatihan, di mana program itu memang dirasa cocok untuk kami. UMKM misalnya, ketika nanti ada UMKM itu pasti akan bersinergi dengan ojek online, orderan meningkat dan meningkatkan penghasilan kami," kata Risnandar.

