HOME NEWS NASIONAL

Kala Ganjar Pranowo Bertemu dengan Prabowo dan Anies: Silaturahmi Itu Lebih Penting

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |22:29 WIB
Kala Ganjar Pranowo Bertemu dengan Prabowo dan Anies: Silaturahmi Itu Lebih Penting
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Suasana adem ditunjukkan Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Dalam sehari, Ganjar bertemu dengan dua bacapres lainnya yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, pada Sabtu (29/7/2023).

Pertemuan antara Ganjar dengan Prabowo dan Anies berlangsung hangat dan mesra. Ganjar memeluk dan menjabat tangan erat Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di acara Belajaraya di Pos Bloc Jakarta pada sore hari. Sementara itu, malamnya di acara "Menjadi Manusia" di Kuningan, Ganjar bertemu Anies Baswedan. Ganjar dan Anies berpelukan, berjabat tangan dan foto bersama.

"Mas Anies ini temen kuliah saya. Kami sering bareng saat dulu di UGM. Sekarang diperbincangkan banyak orang, padahal kalau ketemu, kami bercandanya seperti ini. Biasa dan kalau pakai gaya Jogja lebih gila lagi," kata Ganjar mengawali obrolan.

Sore tadi, lanjut Ganjar, ia juga bertemu Prabowo. Suasananya pun sama, penuh keakraban.

"Saya heran, saat ketemu Pak Prabowo tadi semua bertepuk tangan. Padahal, saya kenal lama dengan beliau. Malam ini, sama Mas Anies juga sama, dia teman saya lama. Kenapa ya, padahal biasa saja," jelas Ganjar.

 Prabowo dan Ganjar

Menurutnya, dalam dunia politik semua itu biasa saja. Menang dan kalah juga hal yang biasa.

"Silaturahmi itu yang paling penting, dan itu luar biasa," ucapnya disambut tepuk tangan ratusan peserta.

Halaman:
1 2
      
