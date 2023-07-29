Cerita Resiko Jadi Pemimpin, Ganjar Pranowo: Dibully-Dimarahi Rakyat

JAKARTA - Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo berbagi cerita menjadi saat menjadi seorang pemimpin harus terbiasa di bully hingga dimarahi rakyat. Ia juga menyebutkan, untuk menjadi pemimpin juga tidak boleh ragu dalam mengambil sebuah keputusan.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi pembicara di Talkshow: Hari Menjadi Manusia, di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2023).

"Yang pertama kita harus terbiasa untuk dibully. Keputusannya tidak menyenangkan semua orang, dan saya orang yang percaya, namanya pemimpin itu nggak boleh ragu. Kalau sudah dianalisis, semua didengarkan, ada keputusannya, silakan diambil," kata Ganjar.

"Biasanya ini mereka ragu, nggak berani, karena kemudian akan mendapatkan arus tentangan. Buat saya biasa. Kalau jadi pemimpin, jangan ragu-ragu, pasti tidak bisa menyenangkan semua orang," sambungnya.

Ganjar menjelaskan, selama dirinya menjadi Gubernur Jawa Tengah dirinya harus selalu mendengarkan keluh kesah warganya. Sesekali bahkan ia sampai dimarahi jika ada suatu hal yang menurut warganya tidak benar.

"Jadi pemimpin itu mendengarkan, terus kemudian menganalisis, pada titik tertentu ada problem kemudian diputuskan dengan segala risikonya," ujarnya.