Warga Koja Antusias saat Sosialisasi KTA Berasuransi Perindo

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), kembali melakukan kegiatan Jumat Berkah di Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kali ini, mereka membagikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi Perindo.

Bacaleg DPRD DKI Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading), Ani Kusumadewi mengatakan, pihaknya membuat aksi nyata dengan memberikan kartu Perindo berasuransi.

"Jadi kita ingin terjun lagi ke masyarakat untuk memberikan aksi nyata saya sendiri memverifikasi dan ikut mendampingi serta mengawasi aplikasi dari KPA Perindo untuk mereka agar segera bisa mendampatkan manfaatnya," kata Ani di lokasi, Jumat (28/7/2023).

Menurut Ani, dalam aksi nyata di Koja, pihaknya bersama dengan Bacaleg DPR Dapil DKI Jakarta III Tjioe Nofia Handayani atau yang biasa dikenal Ci Mehong membagikan kartu kepada mayarakat dan juga relawan di Koja.

"Hari ini ada 200 kartu, untuk warga koja. Jadi dengan pertemuan kali ini kami sekalian mengedukasi masyarakat, dan terlihat sekali antusias dari warga bahwa ini akan memberikan manfaat untuk mereka dan cara perindo memperkenalkan diri ke masyarakat secara efektif," pungkasnya.

Sementara itu, Bacaleg DPR Dapil DKI 3 Tjioe Nofia Handayani mengatakan, bahwa kegiatan aksi nyata ini merupakan atas arahan ketua umum Perindo Harry Tanoesoedibjo yang meminta para kader untuk bergerak cepat masuk ke masyarakat.