HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dapat KTA Asuransi, Warga Koja Berharap Perindo Masuk Parlemen untuk Perjuangkan Aspirasi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |00:58 WIB
Dapat KTA Asuransi, Warga Koja Berharap Perindo Masuk Parlemen untuk Perjuangkan Aspirasi
Bacaleg Perindo sosialisasi KTA berasuransi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ani Kusumadewi dan Tjioe Nofia Handayani melakukan kegiatan aksi nyata di wilayah Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Jumat (28/7/2023).

Salah satu warga sekaligus Ketua RT 03 RW 09, Sutarjo mengatakan bahwa pihaknya bersyukur ada perhatian yang diberikan Perindo kepada masyarakat. Dirinya berharap perindo dapat masuk kedalam parlemen untuk menyuarakan suara rakyat.

"Kami bersyukur dengan aksi yang diberikan oleh Perindo kepada warga kami, tentunya sangat bermanfaat. Kami berharap pada pemilu 2024 nanti, ibu Ani dan lainnya dapat maju untuk menyuarakan keluh kami," kata Sutarjo, Jumat (28/7/2023).

Bacaleg DPRD DKI Dapil 2 (Cilincing, Koja, Kelapa Gading), Ani Kusumadewi mengatakan bahwa dalam pembagian kartu asuransi. Pihaknya juga berdialog langsung kepada masyarakat mendengar apa yang mereka ungkapkan.

Telusuri berita news lainnya
