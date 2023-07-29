Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini, Cerah sejak Pagi hingga Malam

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca DKI Jakarta pada hari ini, Sabtu (29/7/2023) cerah berawan pada pagi hingga malam hari.

Melansir laman BMKG, seluruh wilayah Jakarta, baik itu Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu cerah berawan.

Cuaca berawan akan berlangsung hingga malam hingga dini hari. Adapun suhu pada hari ini berada pada 26-34 derajat celcius. Sedangkan kelembapannya berada di kisaran 65-80 persen.

(Awaludin)