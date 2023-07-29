Gegara Pemulung Bakar Rongsokan, Bangunan di Pusat Kota Bogor Terbakar

BOGOR - Sebuah bangunan kosong yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terbakar. Diduga, penyebab kebakaran karena tumpukan rongsok yang dibakar pemulung.

"Disinyalir (penyebab kebakaran) ada tumpukan rongsokan yang dibakar oleh pemulung, merembet ke rumah yang terdekat," kata Sekdis Damkar Kota Bogor, Asep Kartiwa kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Adapun kebakaran terjadi sekira pukul 19.20 WIB. Kobaran merah api menyala yang cukup besar dan kepulan asap terlihat jelas dari Jalan Jenderal Sudirman yang berada di pusat Kota Bogor itu.

"Langsung meluncur dari Mako Sukasari 2 unit, Yasmin 2 unit. Dengan personil 12 orang bantuan dari kabupaten 4 unit dengan personil 12 orang," jelasnya.

Tak butuh waktu lama, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan kerugian materi belum bisa dihitung.

"Untuk api bisa dipadamkan setelah kami datang, kurang lebih sekitar 15 menit," tutupnya.

(Awaludin)