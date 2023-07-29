Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Pemulung Bakar Rongsokan, Bangunan di Pusat Kota Bogor Terbakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |02:38 WIB
Gegara Pemulung Bakar Rongsokan, Bangunan di Pusat Kota Bogor Terbakar
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

BOGOR - Sebuah bangunan kosong yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terbakar. Diduga, penyebab kebakaran karena tumpukan rongsok yang dibakar pemulung.

"Disinyalir (penyebab kebakaran) ada tumpukan rongsokan yang dibakar oleh pemulung, merembet ke rumah yang terdekat," kata Sekdis Damkar Kota Bogor, Asep Kartiwa kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

Adapun kebakaran terjadi sekira pukul 19.20 WIB. Kobaran merah api menyala yang cukup besar dan kepulan asap terlihat jelas dari Jalan Jenderal Sudirman yang berada di pusat Kota Bogor itu.

"Langsung meluncur dari Mako Sukasari 2 unit, Yasmin 2 unit. Dengan personil 12 orang bantuan dari kabupaten 4 unit dengan personil 12 orang," jelasnya.

Tak butuh waktu lama, kobaran api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sedangkan kerugian materi belum bisa dihitung.

"Untuk api bisa dipadamkan setelah kami datang, kurang lebih sekitar 15 menit," tutupnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement