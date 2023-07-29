Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Waspada Bogor Diguyur Hujan dari Siang Sampai Malam

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |06:27 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini, Waspada Bogor Diguyur Hujan dari Siang Sampai Malam
Illustrasi (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Sebagian Besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) diperkirakan cerah berawan pada hari ini, Sabtu, (29/7/2023). Hanya Bogor saja yang diperkirakan hujan pada siang hingga sore harinya.

Hal ini berdasarkan Prakiraan cuaca yang dirilis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Berikut prakiraan cuaca di Jabodetabek :

Tangerang pada pagi hingga siang berawan dan sore sampai malam berawan. Dengan suhu 24 sampai 34 derajat Celcius dan kelembapan 55 sampai 90 persen.

- Bekasi pada pagi sampai malam cerah berawan. Dengan suhu 25 sampai 33 derajat celsius dan kelembapan 45 sampai 85 persen.

- Depok pada pagi sampai malam cerah berawan. Dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 40 sampai 85 persen.

