HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berhasil Dipadamkan, Kebakaran Rumah di Gunung Sahari Diduga Akibat Korsleting Listrik

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |08:10 WIB
Berhasil Dipadamkan, Kebakaran Rumah di Gunung Sahari Diduga Akibat Korsleting Listrik
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Sawo RT 5 RW 4, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu (29/7/2023) sekitar pukul 04.50 WIB.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menyatakan, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Situasi pemadaman selesai. Dugaan penyebab korsleting listrik," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Disgulkarmat menjelaskan, terdapat dua korban seorang karyawan yang tertusuk pagar kawat saat berusaha menyelamatkan diri. Diketahui, rumah tinggal dijadikan gudang karet spon.

"Dua orang karyawan (Mulyadi dan Ardi) tangan tertusuk pagar kawat saat berusaha menyelamatkan diri. Karyawan tersebut yang menempati rumah tinggal sekaligus dijadikan gudang karet spon," ujarnya.

Disgulkarmat mengerahkan belasan unit damkar guna memadamkan objek terbakar yakni rumah tinggal. "Objek rumah tinggal. Pengerahan akhir 14 unit dan 70 personel," ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
