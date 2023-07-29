Polisi Selidiki Kasus Maling Kambing Sisakan Jeroan di Bojongsari Depok

DEPOK - Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana akan menyelidiki jaringan pelaku kasus maling hewan ternak kambing yang hanya tersisa jeroan di kandang peternak. Diketahui, dalam kurun waktu sebulan aksi maling tersebut terjadi di wilayah Curug, Bojongsari, Depok, Jawa Barat yakni 6 dan 28 Juli 2023.

"Masih kami lidik soal terduga pelaku sama atau tidak," kata Yogi saat dikonfirmasi, Sabtu (29/7/2023).

Yogi pun meminta doa dan informasi warga setempat jika ada yang mengetahui aksi pelaku yang meresahkan peternak tersebut.

"Mohon doa dan informasi dari warga sekalian," ucapnya.

Sebelumnya, terbaru aksi maling kambing tersisa jeroan ternak diduga milik anak panti asuhan di Yayasan Otto Iskandar Dinata gang Makam Pasiron RT 3 RW 10, Curug, Bojongsari, Depok, Jawa Barat yang hilang pada Jumat 28 Juli 2023.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana mengatakan masih ada beberapa ekor kambing yang masih hidup tidak disentuh pelaku. Adapun kerugian ditaksir mencapai belasan juta.

"Ada beberapa ekor yang masih hidup tidak di sentuh maling. Kerugian belasan juta," ujar Yogi saat dikonfirmasi.

(Arief Setyadi )