Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Gunung Sahari, Kerugian Capai Rp1 Miliar

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:17 WIB
Kebakaran Rumah di Gunung Sahari, Kerugian Capai Rp1 Miliar
Kebakaran rumah di Gunung Sahari. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Sawo RT 5 RW 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023) dini hari.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Asril Rizal mengatakan akibat peristiwa itu kerugian ditaksir mencapai Rp1 miliar.

“(Kerugian) akibat kebakaran tersebut kurang lebih Rp1,13 miliar,” kata Asril saat dihubungi, Sabtu (29/7/2023).

Asril menjelaskan kebakaran yang melanda rumah memiliki luas 180 meter persegi itu akibat korsleting listrik. Diketahui, rumah tinggal itu dijadikan gudang karet spons.

“Diduga dari korsleting meteran listrik yang dibawahnya terdapat tumpukan karet spons. Hambatan banyak tumpukan karet spons sehingga harus diurai terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan akibat kebakaran itu terdapat dua korban seorang karyawan yang tertusuk pagar kawat saat berusaha menyelamatkan diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement