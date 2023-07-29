Kebakaran Rumah di Gunung Sahari, Kerugian Capai Rp1 Miliar

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Sawo RT 5 RW 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023) dini hari.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Asril Rizal mengatakan akibat peristiwa itu kerugian ditaksir mencapai Rp1 miliar.

“(Kerugian) akibat kebakaran tersebut kurang lebih Rp1,13 miliar,” kata Asril saat dihubungi, Sabtu (29/7/2023).

Asril menjelaskan kebakaran yang melanda rumah memiliki luas 180 meter persegi itu akibat korsleting listrik. Diketahui, rumah tinggal itu dijadikan gudang karet spons.

“Diduga dari korsleting meteran listrik yang dibawahnya terdapat tumpukan karet spons. Hambatan banyak tumpukan karet spons sehingga harus diurai terlebih dahulu,” ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan akibat kebakaran itu terdapat dua korban seorang karyawan yang tertusuk pagar kawat saat berusaha menyelamatkan diri.