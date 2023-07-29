Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran di Jakpus, 2 Karyawan Tertusuk Pagar saat Selamatkan Diri

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:43 WIB
Kebakaran di Jakpus, 2 Karyawan Tertusuk Pagar saat Selamatkan Diri
Kebakaran di Gunung Sahari, Jakarta (Foto: Riyan Rizki)
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah gudang di Jalan Sawo RT 5 RW 4, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2023) dini hari. Dua karyawan mengalami luka pada tangannya saat ingin menyelamatkan diri.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Asril Rizal mengatakan, peristiwa kebakaran itu terjadi pada Sabtu dini hari sekitar pukul 04.50 WIB. Diduga kebakaran itu akibat dari korsleting listrik.

“Objek terbakar rumah gudang. Diduga dari korsleting meteran listrik yang di bawahnya terdapat tumpukan karet spon,” kata Asril saat dikonfirmasi, Sabtu siang.

Asril menjelaskan, akibat peristiwa itu, dua orang karyawan gudang mengalami luka pada bagian tangannya saat ingin menyelamatkan diri.

“Korban dua orang berinisial M dan A. Tangannya tertusuk pagar kawat saat berusaha menyelamatkan diri. Dua orang itu yang menempati rumah tinggal sekalgus dijadikan gudang karet spon,” ujarnya.

Akibat peristiwa itu, kata Asril, total kerugian mencapai ditaksir mencapai Rp1 miliar. Pada peristiwa itu pun, Gulkarmat mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran dan 70 personil untuk memadamkan kobaran api tersebut.

“(Kerugian) akibat kebakaran tersebut kurang lebih Rp1,13 miliar,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
