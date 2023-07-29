Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelaku Narkoba Tewas, Polisi Diduga Terlibat Penganiayaan Bakal Diusut Tuntas

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |12:55 WIB
Pelaku Narkoba Tewas, Polisi Diduga Terlibat Penganiayaan Bakal Diusut Tuntas
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, pihaknya bakal mengusut tuntas dugaan kasus penganiayaan hingga tewas terduga pelaku narkoba, DK yang dilakukan oknum polisi.

"Komitmen pimpinan Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro untuk mengungkap kasus ini secara prosedural dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menjadi bagian transparansi ataupun membuat terang suatu peristiwa," ujarnya, Sabtu (29/7/2023).

Menurutnya, sebagai bukti komitmen dalam pengungkapan kasus tersebut, sejumlah oknum polisi yang terlibat pun telah diproses secara hukum yang berlaku. Oknum tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, malahan bakal disidang secara etik pula.

Dia menambahkan, pihaknya juga menyampaikan bela sungkawanya pada keluarga korban. "Kami dari Polda Metro Jaya, khususnya kepada keluarga korban turut prihatin dan tentunya turut berbelasungkawa kepada keluarga korban," ujarnya.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi membeberkan, peristiwa itu berawal saat oknum tersebut melaksanakan penyelidikan terkait jaringan narkoba. Lantas, mereka melakukan dugaan kekerasan eksesif sehingga mengakibatkan seseorang meninggal dunia.

"Oleh karenanya, saat ini Direktorat kriminal umum Polda Metro Jaya telah memeriksa 8 orang, namun yang masuk pidana adalah 7 orang, 1 dikembalikan lagi itu diperiksa secara etik di Propam, 1 orang masih DPO. Saat ini, sedang kita periksa secara intensif, sudah ditetapkan tersangka dan sudah ditahan," katanya.

(Arief Setyadi )

      
