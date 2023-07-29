Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-78 RI, Sebanyak 17.845 Umbul-Umbul Bakal Hiasi Kota Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |14:07 WIB
HUT Ke-78 RI, Sebanyak 17.845 Umbul-Umbul Bakal Hiasi Kota Bogor
A
A
A

BOGOR - Sebanyak 17.845 umbul-umbul merah putih akan menghiasi wilayah Kota Bogor selama Agustus 2023. Hal itu dalam rangka peringatakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-78.

"Untuk memerahputihkan Bogor kami berharap partisipasi masyarakat meningkat. Ditargetkan 17.845 umbul-umbul terpasang," kata Ketua Panitia Festival Merah Putih 2023 Benyamin Mbo'oh dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Umbul-umbul merah putih akan dipasang sepanjang jalur utama Kota Bogor. Panitia juga akan mendekor Lawang Salapan dengan nuansa merah putih yang merupakan salah satu ikon Kota Bogor.

"Juga erdapat Kirab Merah Putih membentangkan dan mengarak kain merah putih sepanjang 100 meter juga akan dilangsungkan pada 13 Agustus 2023. Kirab ini menjadi salah satu bentuk ekspresi kegembiraan dan kebanggaan pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Selanjutnya, lanjut Benyamin, prosesi penaikan dan penurunan bendera setiap hari selama sebulan penuh di kawasan Tugu Kujang. Selama rangkaian kegiatan melibatkan berbagai komunitas, organisasi keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, TNI/Polri, serta pemerintah daerah dan lainnya.

"Terkahir pada 17 Agustus 2023, diadakan doa bersama untuk persatuan, kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Kegiatan Doa Bersama ini akan diikuti masyarakat bersama Forkompimda Kota Bogor serta dipandu oleh pemuka enam agama," tutupnya

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/340/3163626//paskibra-JCbF_large.jpg
Viral Paskibra Lebak Kibarkan Merah Putih di Lapangan Becek, Seragam Berlumur Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/337/3163360//prabowo-IYeZ_large.jpg
Prabowo Tiba di TMP Kalibata Pimpin Renungan Suci HUT Ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163302//korlantas-58Hj_large.jpg
Kerahkan 9.035 Personel Amankan HUT Ke-80 RI, Kakorlantas Ungkap Strategi Terbuka-Tertutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/65/3163161//paskibra-e40T_large.png
Mengapa Paskibraka, Pengibar Bendera, dan Pembawa Baki Diumumkan 17 Agustus Pagi? Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162726//ledakan-fe7L_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bogor, Empat Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162181//operator_alat_berat_tewas_tertimbun_sampah-0q9J_large.jpg
TPA Galuga Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement