HUT Ke-78 RI, Sebanyak 17.845 Umbul-Umbul Bakal Hiasi Kota Bogor

BOGOR - Sebanyak 17.845 umbul-umbul merah putih akan menghiasi wilayah Kota Bogor selama Agustus 2023. Hal itu dalam rangka peringatakan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-78.

"Untuk memerahputihkan Bogor kami berharap partisipasi masyarakat meningkat. Ditargetkan 17.845 umbul-umbul terpasang," kata Ketua Panitia Festival Merah Putih 2023 Benyamin Mbo'oh dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Umbul-umbul merah putih akan dipasang sepanjang jalur utama Kota Bogor. Panitia juga akan mendekor Lawang Salapan dengan nuansa merah putih yang merupakan salah satu ikon Kota Bogor.

"Juga erdapat Kirab Merah Putih membentangkan dan mengarak kain merah putih sepanjang 100 meter juga akan dilangsungkan pada 13 Agustus 2023. Kirab ini menjadi salah satu bentuk ekspresi kegembiraan dan kebanggaan pada lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Selanjutnya, lanjut Benyamin, prosesi penaikan dan penurunan bendera setiap hari selama sebulan penuh di kawasan Tugu Kujang. Selama rangkaian kegiatan melibatkan berbagai komunitas, organisasi keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, TNI/Polri, serta pemerintah daerah dan lainnya.

"Terkahir pada 17 Agustus 2023, diadakan doa bersama untuk persatuan, kesejahteraan dan keselamatan bangsa. Kegiatan Doa Bersama ini akan diikuti masyarakat bersama Forkompimda Kota Bogor serta dipandu oleh pemuka enam agama," tutupnya

(Khafid Mardiyansyah)