Pelaku Perusakan Mobil di Kawasan Stadion Pakansari Ditangkap!

Perusakan mobil di kawasan Stadion Pakansari (Foto: Tangkapan layar)

BOGOR - Polisi berhasil menangkap pelaku perusakan mobil di kawasan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Pelaku udah kita tangkap, sudah kita tetapin tersangka," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Sabtu (29/7/2023).

Namun, belum diketahui motif dan lainnya dari kasus tersebut. "Nanti lengkapnya kita rilis," singkatnya.

Sebelumnya, beredar video di media sosial aksi perusakan mobil di sekitaran Stadion Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kasusnya sedang ditangani lebih lanjut oleh Polres Bogor.

Video itu diunggah akun Instagram @cibinongviral. Dalam video terlihat minibus berwarna putih dengan sengaja sedang menabrak mobil lainnya.