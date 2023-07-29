Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kowarteg Ganjar Kenalkan Cita Rasa Nusantara ke Emak-Emak Bekasi

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |14:25 WIB
Kowarteg Ganjar Kenalkan Cita Rasa Nusantara ke Emak-Emak Bekasi
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Bekasi Jawa Barat
A
A
A

BEKASI – Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Komunitas Warung Tegal (Kowarteg) Indonesia memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia sebagai upaya melestarikannya.

Simpatisan Ganjar Pranowo itu menggelar pelatihan pembuatan kue kricak atau kue sentiling kepada warga di Villa Gading Harapan, Kelurahan Babelan, Kecamatan Babelan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Mereka juga mengenalkan sosok Ganjar Pranowo calon Presiden 2024 kepada masyarakat setempat. Para peserta tampak antusias mendukung Ganjar. Itu bisa terlihat dari semangat para sukarelawan dan warga dalam menggaungkan yel-yel "Kowarteg Indonesia untuk Ganjar Pranowo, 2024 Ganjar Presiden".

"Hari ini mengajak ibu-ibu yang ada di sini untuk meningkatkan perkembangan kuliner yang saat ini sudah maju," ujar Korwil Kowarteg Indonesia di Jawa Barat Joko Dewo, Sabtu (29/7/2023).

"Namanya kue kricak, mudah dibuat sekaligus dalam rangka ketahanan pangan nasional, bisa untuk keluarga, bisa ditawarkan ke para tetangga, karena ini makanan yang benar-benar hemat dan sehat,”sambungnya.

Dia berharap nantinya masyarakat akan makin mahir dalam membuat penganan khas daerah masing-masing. Apalagi, kue sentiling merupakan kue khas daerah Jawa yang mudah dibuat dan hemat dari segi biaya produksi.

Halaman:
1 2
      
