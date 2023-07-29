Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KontraS: Kasus Polisi Tembak Polisi di Bogor Dilatarbelakangi Korban yang Menolak Bisnis Senpi Ilegal

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |16:12 WIB
KontraS: Kasus Polisi Tembak Polisi di Bogor Dilatarbelakangi Korban yang Menolak Bisnis Senpi Ilegal
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya mengungkapkan bahwa kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya Bripda Ignatius Dwi Frisce Sirage oleh seniornya Bripka IMS di Rusun Polri, Bogor punya latar belakang yang mencenangkan.

Dimas berujar bahwa berdasarkan pengakuan keluarga, Bripda Ignatius ditembak seniornya yang kecewa karena korban menolak untuk mengikuti bisnis senjata api ilegal.

"Berdasarkan keterangan dari ayah korban, Bripda IDF sesungguhnya ditembak oleh seniornya karena adanya ajakan untuk terlibat dalam bisnis senjata api ilegal yang kemudian ditolak oleh Bripda IDF," ujar Dimas dalam keterangannya, Sabtu (29/7/2023).

Lebih lanjut, KontraS menyatakan kasus penembakan terhadap Bripda Ignatius ini merupakan pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat Polri atau yang lebih dikenal extrajudicial killing.

"Kasus tewasnya Bripda IDF merupakan bukti bahwa extrajudicial killing masih terus terjadi hingga kini dan bahkan menelan korban dari institusi Polri itu sendiri," jelas Dimas.

Sebelumnya, kedua pelaku diduga menembak Bripda Ignatius menggunakan senjata api rakitan ilegal.

Hal tersebut pun dikonfirmasi oleh Direskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan yang menyebutkan bahwa Bripda Ignatius tewas setelah ditembak oleh Bripka IM.

Halaman:
1 2
      
