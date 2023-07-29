Terekam CCTV, Polisi Selidiki Aksi Tiga Remaja Diduga Curi Kotak Amal Masjid di Sawangan Depok

DEPOK - Polsek Bojongsari turun tangan selidiki aksi tiga remaja diduga mencuri kotak amal Masjid Darul Muttaqin Komplek Bumi Sawangan Indah (BSI), Jalan Raya Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Diketahui aksi tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV pada Sabtu (29/7/2023) dini hari.

"Kami sudah cek tempat kejadian perkara. Selanjutnya lidik dan keterangan saksi sekitar," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana saat dikonfirmasi.

Yogi juga akan mengulas rekaman CCTV guna mempermudah pencarian pelaku. Ia menyebut jajarannya juga telah mengamankan barang bukti CCTV tersebut.

"Mengamankan barang bukti, CCTV semuanya kami ulas lagi untuk mencari para pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, rekaman CCTV dibagikan laman Instagram @depok24jam terlihat tiga remaja awalnya mengamati situasi sekitar setelah aman baru memasuki area dalam masjid dan mendekati kotak amal.

(Khafid Mardiyansyah)