Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Polisi Selidiki Aksi Tiga Remaja Diduga Curi Kotak Amal Masjid di Sawangan Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |17:02 WIB
Terekam CCTV, Polisi Selidiki Aksi Tiga Remaja Diduga Curi Kotak Amal Masjid di Sawangan Depok
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

DEPOK - Polsek Bojongsari turun tangan selidiki aksi tiga remaja diduga mencuri kotak amal Masjid Darul Muttaqin Komplek Bumi Sawangan Indah (BSI), Jalan Raya Pengasinan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Diketahui aksi tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV pada Sabtu (29/7/2023) dini hari.

"Kami sudah cek tempat kejadian perkara. Selanjutnya lidik dan keterangan saksi sekitar," kata Kapolsek Bojongsari, Kompol Yogi Maulana saat dikonfirmasi.

Yogi juga akan mengulas rekaman CCTV guna mempermudah pencarian pelaku. Ia menyebut jajarannya juga telah mengamankan barang bukti CCTV tersebut.

"Mengamankan barang bukti, CCTV semuanya kami ulas lagi untuk mencari para pelaku," ujarnya.

Sebelumnya, rekaman CCTV dibagikan laman Instagram @depok24jam terlihat tiga remaja awalnya mengamati situasi sekitar setelah aman baru memasuki area dalam masjid dan mendekati kotak amal.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182740//kecelakaan-NZSR_large.jpg
Toyota Calya Tabrak Honda HRV di Jalan Margonda Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182541//pembakan-WCq1_large.jpg
Penampakan Wajah Dingin dan Bengis Dua Pelaku Penembakan Hansip di Cakung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182523//bhudi-5BgX_large.jpg
Polisi Tangkap Dua Pelaku Penembakan yang Tewaskan Hansip di Cakung Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182416//pencurian-1AHP_large.jpg
Pemuda Asal Batam Nekat Curi iPhone di Grand Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182349//penembakan-5NpO_large.jpg
Hansip di Cakung Tewas Ditembak Maling Motor, Polisi Periksa Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182239//viral-8oKY_large.jpg
Breaking News! Penembakan Brutal Terjadi di Cakung Jaktim, Satu Orang Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement