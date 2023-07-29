Sosialisasikan KTA Asuransi dan Bagi Minyak Goreng, Baja Perindo-Bacaleg DPRD DKI Dapil I Blusukan ke Gang Sempit

JAKARTA - DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo bersama Ketua DPW Baja Perindo DKI Jakarta sekaligus Bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih blusukan ke gang sempit di sejumlah RT Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu (29/7/2023) sore. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yakni mensosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi dan ratusan minyak goreng kemasan.

"Hari ini kebetulan sore ini membagikan dan mensosialisasikan KTA berasuransi dari Partai Perindo sebagai tanda bukti bahwa masyarakat menjadi anggota Perindo. Disini juga membagikan minyak goreng supaya ada kenang-kenangan dari Baja Perindo," kata Andi Owen sapaan karibnya saat ditemui dilokasi.

Andi menambahkan kegiatan dilaksanakan bertujuan untuk mengenalkan Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu dikalangan masyarakat khususnya di wilayah Jakarta Pusat.

"Kita hanya ingin mensosialisasikan Partai Perindo kepada masyarakat supaya bisa dikenal," ucapnya.

Sementara itu, Sekjen DPP Baja Perindo, Agus Winarno menjelaskan kegiatan hari ini selain sosialisasi KTA berasuransi dari Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu juga mendistribusikan 300 minyak goreng kemasan.

"Kita membagikan dan mensosialisasikan KTA berasuransi mengajak warga untuk bergabung menjadi anggota Partai Perindo. Baja Perindo melakukan bakti sosial salah satunya membagikan minyak goreng kepada warga. Hari ini bergabung menjadi anggota Partai Perindo baru 300 orang dan akan terus bertambah sehingga kita distribusikan sebanyak 300 kemasan," ujar Agus.