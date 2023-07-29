Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima KTA Berasuransi dan Minyak Goreng dari Perindo, Emak-emak di Kemayoran: Semoga Terus Membantu

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |19:12 WIB
Terima KTA Berasuransi dan Minyak Goreng dari Perindo, Emak-emak di Kemayoran: Semoga Terus Membantu
A
A
A

JAKARTA - DPP Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo bersama Ketua DPW Baja Perindo DKI Jakarta sekaligus Bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih blusukan ke gang sempit di sejumlah RT Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu (29/7/2023) sore.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan yakni mensosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi dan ratusan minyak goreng kemasan.

Reny (48) emak-emak penerima bantuan berupa KTA berasuransi dan minyak goreng kemasan dari Partai Perindo yang memiliki nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU itu berharap agar terus membantu warga disini.

"Semoga terus membantu warga disini. Terima kasih pak," kata Reny saat ditemui dilokasi.

Sementara itu, Merry (60) juga mengucapkan terima kasih kepada Bacaleg Raden Noviandih serta Partai Perindo. Ia pun mengaku siap mendukung.

"Makasih banyak pak Andi ya, Pak Andi Calon DPRD DKI ya? iya (jawab Andi). mudah mudahan ya saya dukung pak. Terima kasih Perindo," ujar Merry.

Sebelumnya, Bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih mengatakan kegiatan yang dilaksanakan yakni mensosialisasikan Kartu Tanda Anggota (KTA) berasuransi dan ratusan minyak goreng kemasan.

"Hari ini kebetulan sore ini membagikan dan mensosialisasikan KTA berasuransi dari Partai Perindo sebagai tanda bukti bahwa masyarakat menjadi anggota Perindo. Disini juga membagikan minyak goreng supaya ada kenang-kenangan dari Baja Perindo," kata Andi Owen sapaan karibnya saat ditemui dilokasi.

Halaman:
1 2
      
