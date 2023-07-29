Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang HUT Ke-78 RI, DPW Baja Perindo DKI Gandeng Karang Taruna Gelar Kejuaraan Catur

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |22:10 WIB
Jelang HUT Ke-78 RI, DPW Baja Perindo DKI Gandeng Karang Taruna Gelar Kejuaraan Catur
Kejuaraan catur Baja Perindo (foto: MPI/Refi)
JAKARTA - DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo DKI Jakarta menggandeng Karang Taruna Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat menggelar kejuaraan catur tingkat kelurahan pada Sabtu (29/7/2023) malam. Adapun kejuaraan dalam rangka menyemarakkan menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-78 Agustus mendatang.

Pantauan MNC Portal Indonesia dilokasi Ketua DPW Baja Perindo DKI Jakarta sekaligus Bacaleg DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih turut ambil peran bertanding dalam kejuaraan catur tersebut. Terlihat juga hadir Sekjen DPP Baja Perindo, Agus Winarno dalam kegiatan kejuaraan catur.

Terlihat antusias warga yang bertanding dengan raut wajah serius untuk memenangkan pertandingan demi pertandingan. Terdapat 10 papan catur dalam kejuaraan tersebut.

Andi Owen sapaan karibnya yang merupakan Bacaleg dari Partai Perindo dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu mengatakan lewat ajang kejuaraan catur dapat mempersatukan warga. Tak hanya itu, kejuaraan catur juga sebagai upaya mengisi kegiatan positif masyarakat.

"Saya sebagai warga di Kelurahan Harapan Mulya Kecamatan Kemayoran ingin mempersatukan warga gimana caranya supaya warga disini bisa bekerja sama seperti dengan acara catur ini kita melatih pikiran, kesabaran supaya masyarakat ada kegiatan positif," kata Andi saat ditemui dilokasi.

