INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

DPW Baja Perindo DKI Gelar Kejuaraan Catur, Ini Tanggapan dari Tokoh Masyarakat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |22:53 WIB
DPW Baja Perindo DKI Gelar Kejuaraan Catur, Ini Tanggapan dari Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat Kemayoran, Syarifuddin (foto: MPI/Refi)
A
A
A

JAKARTA - DPW Barisan Penjaga (Baja) Partai Perindo DKI Jakarta menggandeng Karang Taruna Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat menggelar kejuaraan catur tingkat kelurahan pada Sabtu (29/7/2023) malam. Adapun kejuaraan dalam rangka menyemarakkan menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-78 Agustus mendatang.

Syarifudin Latif salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat mengatakan dengan adanya kejuaraan catur tingkat kelurahan dapat sebagai ajang pengembangan bakat warga dan mencari bibit untuk diasah naik tingkat level lebih tinggi.

"Alhamdulillah dalam rangka mengembangkan bakat warga di Kelurahan Harapan Mulya khusus di RW 06 dan setiap tahun kita mengadakan seperti ini untuk mencari bibit yang insyaallah ke depannya lebih baik lagi dan dapat ke level tinggi lagi misal kecamatan," ucap Latif saat ditemui di lokasi.

Latif mengatakan, warga di Kelurahan Harapan Mulya khususnya di RW 6 mendukung segala bentuk kegiatan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Dapil I Jakarta Pusat, Raden Noviandih. Menurutnya suatu yang baik bentuk keseriusan terhadap wilayah daerah pemilihan.

"Kami di wilayah Kelurahan Harapan Mulya, pada umumnya khususnya apapun kegiatan yang dilakukan Bacaleg kita mendukung sepenuhnya sangat baik suatu perhatian khusus di wilayahnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Latif menilai kegiatan kejuaraan catur juga bentuk aksi nyata dari Bacaleg dari Partai Perindo yang dikenal partai modern peduli rakyat kecil itu. Ia menambahkan bahwa masyarakat bisa melihat bahwa tidak hanya omong doang melainkan kerja nyata terjun ke lapangan.

"Ini suatu bukti nyata sesuai dengan visi misi Perindo kerja nyata ini kita buktikan dari Bacaleg Perindo, masyarakat bisa lihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan ini merupakan hal yang positif, sehingga masyarakat sadar bahwa tidak hanya omong doang, tapi kerja nyata seperti ini," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
