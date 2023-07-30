Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 30 Juli : Lahirnya Tokoh PKI DN Aidit

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |05:31 WIB
Peristiwa 30 Juli : Lahirnya Tokoh PKI DN Aidit
Tokoh PKI, DN Aidit (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Serentetan peristiwa pernah terjadi pada 30 Juli dari tahun ke tahun. Dari sejumlah peristiwa yang terjadi pada 30 Juli, ada yang tercatat menjadi perjalanan penting dan mendunia. Berdasarkan catatan Wikipedia, sejumlah peristiwa itu di antaranya yakni, lahirnya DN Aidit hingga Israel menyerang Lebanon.

Berikut ulasan singkat Okezone terkait peristiwa yang pernah terjadi pada 30 Juli dari tahun ke tahun :

1. Jambore Pramuka Pertama Digelar di London

 

Jambore Dunia Pramuka Pertama adalah pertemuan atau jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekira 8.000 orang Pandu dari 34 negara menghadiri jambore tersebut.

Kegiatan ini diselenggarakan di sebuah bangunan beratap kaca seluas 24.000 m2. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden-Powell sebagai pendiri Kepanduan, serta diakuinya Baden-Powell sebagai Pemimpin Kepanduan Dunia.

2. Kelahiran Tokoh PKI DN Aidit

Dipa Nusantara Aidit (DN Aidit) merupakan seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia (PKI). Ia lahir di Tanjung Pandan, Belitung, tepat pada 30 Juli 1923. Ia dilaporkan meninggal di Boyolali, Jawa Tengah, 22 November 1965 pada umur 42 tahun.

Lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung, ia akrab dipanggil "Amat" oleh orang-orang yang akrab dengannya. Aidit mendapat pendidikan dalam sistem kolonial Belanda.

Aidit sempat menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Sementara Republik Indonesia pada 1960 sampai 1965. Dalam perjalanan sejarah, Aidit dituduh oleh rezim Orde Baru sebagai dalang Peristiwa G30/S/PKI. Namun tuduhan itu tidak terbukti karena Aidit meninggal saat melarikan diri ke Yogyakarta.

