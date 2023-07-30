Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa 3,7 Guncang Lombok

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |03:13 WIB
Gempa 3,7 Guncang Lombok
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (30/72023) pukul 02.08 WIB.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9.15 Lintang Utara dan 116.44 Bujur Timur.

"91 kilometer Lombok Tengah NTB. Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Lombok gempa
