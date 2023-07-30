Gempa 3,7 Guncang Lombok

JAKARTA - Gempa tektonik berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu (30/72023) pukul 02.08 WIB.

Informasi itu disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), lewat akun resmi Twitter-nya @infoBMKG.

Hasil analisis analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 9.15 Lintang Utara dan 116.44 Bujur Timur.

"91 kilometer Lombok Tengah NTB. Kedalaman 10 kilometer (titik gempa)," tulis BMKG.

Belum diketahui apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Meski begitu, informasi tersebut bisa berubah-ubah.

"Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Awaludin)