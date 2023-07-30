Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kala Raden Wijaya Diskusi dengan Gayatri Soal Masa Depan Majapahit

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |05:47 WIB
Kala Raden Wijaya Diskusi dengan Gayatri Soal Masa Depan Majapahit
Raja Majapahit Raden Wijaya (foto: dok ist)
RADEN WIJAYA, raja pertama Majapahit dibuat kecewa dengan teman seperjuangan yang berebut hasil kemenangan. Hal ini membuat Raden Wijaya sempat gusar dan berhitung lebih cermat.

Beruntung Raden Wijaya memiliki seorang istri bernama Gayatri. Sosoknya yang muda, cantik, dan visioner menjadikan Gayatri tak cuma sekedar istri, melainkan rekan berdiskusi.

Pernikahan antara Raden Wijaya dan Gayatri betul-betul sempurna dan menjadikan kebahagiaan bagi kehidupan berumah tangga mereka. Pernikahan keduanya dilambangkan Earl Drake pada "Gayatri Rajapatni : Perempuan Dibalik Kejayaan Majapahit" laksana hubungan antara Siwa dan dewi Hindu Uma, yang melambangkan istri penuh cinta dan pengorbanan.

Meski usia keduanya terpaut jauh, begitu cepat jiwa dan raga mereka menyatu, seolah membentuk kesatuan yang nyaris sempurna. Keduanya berasal dari kelas ningrat yang sama dan dari daerah yang sama.

Mereka memiliki selera keindahan yang sama, iman, dan cita-cita kebangsaan yang sama kuatnya. Postur Raden Wijaya lebih tinggi, lebih tegap, lebih langsing, dan lebih gesit daripada Gayatri, meskipun otak mereka sama encernya.

