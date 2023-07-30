Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Sandiaga Uno 92,7 Persen, Peringkat Pertama dari 33 Menteri

JAKARTA - Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno mencapai 92,7 persen.

Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Indikator dengan tema Kepemimpinan Nasional dan dinamika elektoral jelang 2024 di mata generasi muda.

Sandiaga Uno menduduki peringkat pertama dari 33 Menteri kabinet kerja Presiden Joko Widodo yang disurvei. Dia bahkan mengalahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono yang berada di peringkat 2 dengan poin 92,4 persen.

Sementara, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di peringkat 3 dengan poin 91,7 persen. Lalu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di peringkat 4 dengan poin 91,6 persen.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di peringkat 5 dengan 90,7 persen.