INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Bertemu Ratusan Purnawirawan TNI-Polri di Ancol

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |11:06 WIB
Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Bertemu Ratusan Purnawirawan TNI-Polri di Ancol
Ganjar Pranowo/Foto: MPI
JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan ratusan Purnawirawan TNI-Polri yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu (30/7/2023).

Pertemuan bertajuk 'Ngopi Bareng Ganjar Pranowo' ini dihadiri ratusan Purnawirawan TNI-Polri. Tak hanya itu, pertemuan ini juga dihadiri Relawan Gapura Nusantara (RGN).

Pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lokasi acara sekitar pukul 09.37 WIB. Gubernur Jawa Tengah itu terlihat mengenakan kemeja berwarna hijau yang terdapat tulisan Indonesia.

Saat di dalam ruangan, tak sedikit Purnawirawan TNI-Polri yang ingin berjabat tangan dengan Ganjar. Bahkan, ada juga dari mereka yang meminta foto bersama.

Dalam pertemuan ini, Ganjar Pranowo didampingi oleh pendiri sekaligus ketua Dewan pembina Relawan Gapura Nusantara, Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh.

