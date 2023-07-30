Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Dapat Banyak Masukan Soal Hankam dari Purnawirawan TNI-Polri

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:34 WIB
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Dapat Banyak Masukan Soal Hankam dari Purnawirawan TNI-Polri
Ganjar Pranowo bersama purnawirawan TNI-Polri (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengaku mendapat banyak masukan terkait pertahanan dan keamanan (Hankam) Indonesia ke depan.

Masukan itu diberikan oleh ratusan purnawirawan TNI-Polri kepada Ganjar secara langsung.

"Saya mencoba mendengarkan dan minta masukan dari (purnawirawan) TNI-Polri terkait dengan pertahanan, soal keamanan," kata Ganjar usai menghadiri pertemuan tertutup yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, masukan tersebut disampaikan satu persatu oleh para purnawirawan TNI-Polri. Bahkan, dia mengaku diberikan dokumen atas masukan-masukan yang diberikan.

"Ada banyak sekali tadi cerita alutsista, cerita SDM, cerita proyeksi soal hankam ke depan itu seperti apa. Dan beliau-beliau tadi memberikan informasi secara teknis," ujarnya.

Ganjar mengaku masukan-masukan para purnawirawan TNI-Polri ini akan segera dipelajari dan akan coba dirumuskan untuk menjadi sebuah kebijakan jika diberi amanah memimpin bangsa Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement