Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Dapat Banyak Masukan Soal Hankam dari Purnawirawan TNI-Polri

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengaku mendapat banyak masukan terkait pertahanan dan keamanan (Hankam) Indonesia ke depan.

Masukan itu diberikan oleh ratusan purnawirawan TNI-Polri kepada Ganjar secara langsung.

"Saya mencoba mendengarkan dan minta masukan dari (purnawirawan) TNI-Polri terkait dengan pertahanan, soal keamanan," kata Ganjar usai menghadiri pertemuan tertutup yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, masukan tersebut disampaikan satu persatu oleh para purnawirawan TNI-Polri. Bahkan, dia mengaku diberikan dokumen atas masukan-masukan yang diberikan.

"Ada banyak sekali tadi cerita alutsista, cerita SDM, cerita proyeksi soal hankam ke depan itu seperti apa. Dan beliau-beliau tadi memberikan informasi secara teknis," ujarnya.

Ganjar mengaku masukan-masukan para purnawirawan TNI-Polri ini akan segera dipelajari dan akan coba dirumuskan untuk menjadi sebuah kebijakan jika diberi amanah memimpin bangsa Indonesia.