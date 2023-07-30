Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Golkar Kasih Sinyal Dukungan, Ganjar Pranowo: Kita Sangat Senang

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |16:23 WIB
Golkar Kasih Sinyal Dukungan, Ganjar Pranowo: Kita Sangat Senang
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengaku sangat senang jika Partai Golkar benar-benar akan mendukungnya dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut dikatakan Ganjar usai menanggapi isu yang beredar jika Partai berlambang phone beringin itu akan segera mendeklarasikan dukungan secara resmi untuk dirinya sebagai Bacapres.

"Mudah-mudahan kalau itu sudah menjadi keputusan dari Golkar, tentu kita sangat senang," kata Ganjar ditemui di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Menurut dia, dukungan semua pihak termasuk Partai Golkar tentu akan menambah semangat perjuangan untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui secara pasti terkait sikap Partai Golkar tersebut. Ganjar berharap Golkar bisa segera memutuskan sikapnya.

"Mudah-mudahan segera bisa diputus apa keputusan yang diambil Golkar. Sehingga kita bisa bareng," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement