Golkar Kasih Sinyal Dukungan, Ganjar Pranowo: Kita Sangat Senang

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo mengaku sangat senang jika Partai Golkar benar-benar akan mendukungnya dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut dikatakan Ganjar usai menanggapi isu yang beredar jika Partai berlambang phone beringin itu akan segera mendeklarasikan dukungan secara resmi untuk dirinya sebagai Bacapres.

"Mudah-mudahan kalau itu sudah menjadi keputusan dari Golkar, tentu kita sangat senang," kata Ganjar ditemui di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Menurut dia, dukungan semua pihak termasuk Partai Golkar tentu akan menambah semangat perjuangan untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut.

Kendati demikian, dirinya belum mengetahui secara pasti terkait sikap Partai Golkar tersebut. Ganjar berharap Golkar bisa segera memutuskan sikapnya.

"Mudah-mudahan segera bisa diputus apa keputusan yang diambil Golkar. Sehingga kita bisa bareng," ujarnya.