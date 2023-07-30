Bacapres Perindo Ganjar Pranowo: Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan dengan Keterampilan

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo menyebut Indonesia memiliki waktu lebih kurang dari 13 tahun untuk benar-benar memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi itu, kata Ganjar, harus dimanfaatkan betul oleh generasi muda atau Gen Z.

Hal tersebut disampaikan dalam acara bertajuk '1.000 milenial dan Gen Z Menatap Laut Bersama Ganjar Pranowo' yang digelar di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

"Dalam 13 tahun ke depan itu yang menentukan adalah teman-teman (generasi muda). Maka, cepat-cepat bonus demografi ini dimanfaatkan dengan keterampilan. Tanpa itu kita akan tertinggal," kata Ganjar.

Menurut dia, Indonesia sangat diuntungkan dalam kondisi ini. Sebab, Indonesia memiliki generasi muda yang sangat banyak dibandingkan negara lain.

Gubernur Jawa Tengah itu juga mengajak kepada seluruh generasi muda untuk benar-benar mengembangkan bakat-bakatnya. Mulai dari mereka yang memiki kemampuan bermain game online, model, penyanyi ataupun bakat-bakat lainnya yang mungkin dipandang sebelah mata sebelumnya.

"Lakukan itu sangat serius dan katakan saya yang paling hebat, saya yg paling ahli. Katakan itu pada diri masing-masing. Karena itu sebenarnya yang nanti akan mengisi ekonomi-ekonomi baru yang akan muncul," ujarnya.