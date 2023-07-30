Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bacapres Perindo Ganjar Pranowo: Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan dengan Keterampilan

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |16:54 WIB
Bacapres Perindo Ganjar Pranowo: Bonus Demografi Harus Dimanfaatkan dengan Keterampilan
Ganjar Pranowo berbibcang bersama Gen Z (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Partai Perindo Ganjar Pranowo menyebut Indonesia memiliki waktu lebih kurang dari 13 tahun untuk benar-benar memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi itu, kata Ganjar, harus dimanfaatkan betul oleh generasi muda atau Gen Z.

Hal tersebut disampaikan dalam acara bertajuk '1.000 milenial dan Gen Z Menatap Laut Bersama Ganjar Pranowo' yang digelar di Mercure Hotel, Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

"Dalam 13 tahun ke depan itu yang menentukan adalah teman-teman (generasi muda). Maka, cepat-cepat bonus demografi ini dimanfaatkan dengan keterampilan. Tanpa itu kita akan tertinggal," kata Ganjar.

Menurut dia, Indonesia sangat diuntungkan dalam kondisi ini. Sebab, Indonesia memiliki generasi muda yang sangat banyak dibandingkan negara lain.

Gubernur Jawa Tengah itu juga mengajak kepada seluruh generasi muda untuk benar-benar mengembangkan bakat-bakatnya. Mulai dari mereka yang memiki kemampuan bermain game online, model, penyanyi ataupun bakat-bakat lainnya yang mungkin dipandang sebelah mata sebelumnya.

"Lakukan itu sangat serius dan katakan saya yang paling hebat, saya yg paling ahli. Katakan itu pada diri masing-masing. Karena itu sebenarnya yang nanti akan mengisi ekonomi-ekonomi baru yang akan muncul," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement