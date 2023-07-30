Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Lanjutkan Program Jokowi: Mau Dihentikan? Tidak Mungkin!

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo di sektor pembangunan.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Talkshow: Hari Menjadi Manusia di Kuningan City Ballroom, Jakarta Selatan, Sabtu 29 Juli 2023. Ganjar mengatakan program Presiden Jokowi di sektor pembangunan tidak akan dihentikan.

Sebab, menurutnya pemerintahan Jokowi telah membangun infrastruktur dan harus diselesaikan dengan tuntas.

“Kalau enggak dilanjutkan mau diapakan, dihentikan? Tidak mungkin dong,” kata Ganjar.

Gubernur Jawa Tengah itu menilai, jika program di sektor pembangunan dihentikan, hal itu tentu akan merugikan banyak orang dalam menjalankan kehidupannya.

“Kalau infrastruktur tidak dilanjutkan, mau lewat jalan apa untuk bisa membereskan persoalan itu. Kecuali, kalau ada yang tidak benar ya kita hentikan, kecuali ada yang tidak pantas ya kita koreksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan akan melakukan perbaikan-perbaikan dari program Jokowi yang telah ada. Salah satunya yakni perbaikan dari penegakan hukun yang akan diperbaiki.