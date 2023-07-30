Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ada Banyak Informasi Seru dan Menarik di Okezone Updates, Malam Ini Pukul 21.00 WIB

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |17:33 WIB
JAKARTA - Okezone Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya bisa menambah wawasan Anda.

Dua dari beberapa berita Okezone Updates hari ini yakni tentang sebuah video yang merekam aksi diduga seorang dokter menganiaya bocah berusia 3 tahun. Aksi itu terjadi di sebuah warung kopi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan itu kemudian viral di media sosial.

Pelaku emosi hanya karena bidak caturnya diambil korban. Setelah dianiaya, korban pun jatuh ke lantai. Melihat sang anak jatuh, ayah korban langsung menghampiri pelaku dan meminta maaf. Kendati ayah korban sudah meminta maaf, pelaku tetap marah hingga membantak korban.

Selain informasi tersebut, Okezone Updates kali ini juga mengangkat gelaran Pasar Jongkok alias Parjo 2023. Parjo merupakan gelaran bagi pecinta otomotif klasik dan modifikasi untuk berkumpul. Edisi kali ini Parjo digelar di Museum Purna Bhakti. akarta Timur

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Rahman Asmardika)

      
