Momen Lucu Bacapres Perindo Ganjar Pranowo Berbincang dengan Bonge Citayam Fashion Week

JAKARTA - Ada momen menarik yang terjadi dalam acara 1.000 milenial dan Gen Z menatap Laut bersama Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Minggu (30/7/2023).

Momen itu terjadi ketika Aiman Witjaksono sebagai pemandu acara memanggil salah satu anak muda yang hadir. Anak muda tersebut adalah Bonge Citayem Fashion Week.

Aiman pun meminta Bonge untuk naik ke atas panggung untuk ngobrol bareng Ganjar. Sontak, tingkah laku Bonge pun mengundang tawa seluruh anak muda yang datang, termasuk Ganjar Pranowo.

"Keren ya. Dulu waktu dia mulai populer aku liat kayaknya masih agak belum glowing sih. Sekarang sudah keliatan glowing ya," kelakar Ganjar.

Tak disangka, Bonge pun menanggapi pernyataan Ganjar dengan menyebut dirinya sudah ganteng sejak lahir. Pernyataan Bonge pun kembali mengundang gelak tawa.

Melihat perjalanan Bonge secara singkat, Ganjar menyebut bahwa Bonge merupakan salah satu anak muda yang berani melakukan lompatan dalam kehidupannya.

"Eeeh, Nasib orang beda-beda loh ya. Tapi ketika kita memanfaatkan satu momentum bisa lompat, saat itu tidak akan terulang lagi loh. Mesti Pinter kayak dia nih," ujar Ganjar yang langsung disambut tepuk tangan riuh dari Gen Z yang hadir.