HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Kenal Dekat dengan Semua Bacapres, Ingin Pemilu Damai

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |19:28 WIB
Ganjar Pranowo Kenal Dekat dengan Semua Bacapres, Ingin Pemilu Damai
Ganjar Pranowo video call (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo menginginkan pesta demokrasi Pemilu 2024 dapat berjalan secara damai, agar tidak menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan Ganjar Pranowo saat melakukan video call dengan Ketua Umum Repdem, Wanto Sugito usai acara Ngobrol Politik Bareng dan Anteng (Ngopi Banteng) dengan tema 'Menuju Indonesia Maju, Gerak Cepat Bersama Ganjar Pranowo'.

Dirinya juga selalu membangun komunikasi baik kepada dua Bacapres lain, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

"Saya kan kenal semua dengan kawan-kawan (Anies dan Probowo) ini. Maka setiap kali pergi ada perjumpaan dengan mereka pasti kita akan saling sapa, apakah dengan Pak Prabowo, kemarin dengan Mas Anies," kata Ganjar, Minggu (30/7/2023).

Selain menjaga hubungan baik dengan Bacapres partai lain, Ganjar menginginkan agar masing-masing pengikutnya bisa hidup berdampingan. Masyatakat bisa menciptakan suasana damai dengan menghargai perbedaan pandangan politik.

Postingan-postingan yang menimbulkan ujar kebencian kepada satu sama lain juga bisa dihilangkan agar tidak menimbulkan berita bohong di tengah masyarakat. Memilih calon pemimpin bisa dilihat dari gagasan yang dikeluarkan bukan saling menjatuhkan.

