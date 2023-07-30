Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Minta Stabilitas Nasional Dijaga Jelang Pemilu 2024

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |20:37 WIB
Presiden Jokowi Minta Stabilitas Nasional Dijaga Jelang Pemilu 2024
Presiden Jokowi (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak untuk menjaga stabilitas nasional menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam tayangan video yang diputar dalam peringatan Hari Ulang Tahun Partai Bulan Bintang (PBB) yang ke-25 secara daring.

"Pertama-tama saya menyampaikan selamat milad yg ke 25 kepada ketua umum, dan seluruh jajaran pengurus Partai Bulan Bintang serta kepada seluruh keluarga besar dan kader PBB di manapun berada," ujar Jokowi, Minggu (30/7/2023).

Jokowi menyebutkan dengan usia yang cukup, ia yakin partai politik dapat semakin berpengalaman dan bisa memahami apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Usia seperempat abad menandai kematangan untuk menjadikan partai yang semakin diperhitungkan di kancah politik nasional," kata dia.

Jokowi mengajak semua pihak untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 dapat dilakukan dengan aman dan damai tanpa adanya berbagai upaya untuk memecah belah.

"Dan di tahun pemilu saat ini saya mengajak PBB untuk menjaga kualitas pemilu, kita gelar pesta demokrasi rakyat yang dilaksanakan dengan penuh kegembiraan," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
