HOME NEWS NASIONAL

Bacaleg Partai Perindo : Pendidikan Harus Ciptakan Suasana Menyenangkan untuk Siswa

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |23:31 WIB
Bacaleg Partai Perindo : Pendidikan Harus Ciptakan Suasana Menyenangkan untuk Siswa
Bacaleg Partai Perindo Dian Mirza. (MPI)
JAKARTA – Lembaga pendidikan beserta tenaga pendidik harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa. Hal ini agar peserta didik dapat melaksanakan proses belajar serta menyerap ilmu secara maksimal.

Menurut Bacaleg Partai Perindo Dian Mirza, suasana menyenangkan penting dimiliki siswa, karena stres tidak hanya dirasakan dan dialami kalangan dewasa, tetapi remaja bahkan anak-anak usia sekolah. Stres pada anak perlu ditangani secara serius agar tidak mengganggu perkembangannya. Stres pada anak bisa dipicu kondisi eksternal, misalnya masalah di sekolah dan lainnya.

“Memang benar, selama ini tidak sedikit anak-anak mengaku ‘stres’ belajar sehingga enggan pergi ke sekolah. Penyebabnya beragam, diantaranya karena sering dirundung (di-bully) atau dimarahi oleh gurunya,” jelas perempuan yang kini terjun ke dunia politik, Minggu (30/7/2023).

Hal itu disampakan Dian menanggapi pernyataan Bacapres Ganjar Pranowo, terkait sekolah seharusnya menjadi tempat belajar yang menyenangkan bagi siswa dan bukan menimbulkan stres.

