Polisi Tangkap Penganiaya Anak Tiri hingga Tewas

TANGERANG - Seorang ayah di Kampung Tinggulun, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang berinisial NA (21) tega menganiaya anak tirinya berinisial MP yang berusia 8 tahun sampai tewas. Anaknya tirinya itu meninggal dengan luka di lehernya.

"Kita sudah menangani terkait peristiwa kematian seorang anak berinisial MP (8) yang dilaporkan masyarakat di daerah Kecamatan Gunung Kaler," ucap Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kompol Arif Nazzarudin kepada wartawan, Sabtu (29/7/2023).

Arif menjelaskan, peristiwa ini terjadi pada Jumat (28/01) sekitar pukul 17.30 WIB. Kata Arif jajarannya pun langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

"Kemudian, dari hasil itu kita mencari persesuaian antara petunjuk dan keterangan saksi," katanya.

Selanjutnya, kata dia, setelah mendapat sejumlah bukti serta keterangan para saksi. Pihaknya pun melakukan pengamanan terhadap seorang ayah yang diduga sebagai pelaku pembunuhan.

"Kita berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku, sekarang sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.