HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akhir Pekan, BMKG Prediksi Cuaca di Jakarta Cerah Sepanjang Hari

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |05:01 WIB
Akhir Pekan, BMKG Prediksi Cuaca di Jakarta Cerah Sepanjang Hari
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hampir seluruh daerah di Jakarta cerah pada akhir pekan ini, Minggu (30/7/2023).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG hari ini, seluruh daerah di Jakarta diprediksi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga siang hari.

Kemudian, berlanjut malam hingga dini hari, sebagian Jakarta cerah berawan. Prakiraan cuaca BMKG tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Jakarta bakal diguyur hujan.

Sementara itu, suhu rata-rata di Jakarta berada di angka 25 sampai 34 derajat celsius dengan tingkat kelembaban 65 hingga 85 persen.

(Awaludin)

      
Topik Artikel :
BMKG Cuaca di Jakarta cuaca
