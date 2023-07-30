Akhir Pekan, BMKG Prediksi Cuaca di Jakarta Cerah Sepanjang Hari

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hampir seluruh daerah di Jakarta cerah pada akhir pekan ini, Minggu (30/7/2023).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG hari ini, seluruh daerah di Jakarta diprediksi cerah hingga cerah berawan sejak pagi hingga siang hari.

Kemudian, berlanjut malam hingga dini hari, sebagian Jakarta cerah berawan. Prakiraan cuaca BMKG tidak menunjukkan adanya tanda-tanda Jakarta bakal diguyur hujan.

Sementara itu, suhu rata-rata di Jakarta berada di angka 25 sampai 34 derajat celsius dengan tingkat kelembaban 65 hingga 85 persen.

(Awaludin)