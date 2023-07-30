Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rekaman Aksi Maling Motor Viral, Ditangkap karena Ada Warga yang Kenal

Irfan Maulana , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |06:51 WIB
Rekaman Aksi Maling Motor Viral, Ditangkap karena Ada Warga yang Kenal
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial RT (41) diringkus polisi setelah melakukan pencurian sepeda motor di Jalan Malaka Baru, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur (Jaktim). Aksi RT pun terekam kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian.

Dari video yang didapat nampak RT datang dengan sampai dan tak lama membawa kabur motor warga. Nampak situasi saat itu sepi.

Warga pun melaporkan peristiwa ini ke Polsek Duren Sawit. Tak lama dilaporkan, polisi membekuk RT.

Pemilik motor, Waris Setiawan mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (20/7/2023) sekira pukul 06.00 WIB. Saat itu, Waris yang hendak pergi bekerja terkejut motor sudah tidak ada di rumah.

"Jadi tuh saya ingin kerja awalnya, jam 6 pagi si pelaku ngambil motor saya posisi jam 6 dan terekam CCTV," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
