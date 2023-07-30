Awas! Banjir Rob Landa Jakarta Utara Hari Ini Akibat Fenomena King Tide

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta warga agar mewaspadai fenomena super full moon dan king tide yang bisa menyebabkan banjir pesisir atau rob. Fenomena tersebut akan berlangsung hari ini hingga 3 Agustus 2023.

"Akibat adanya fenomena Super Full Moon pada tanggal 01 Agustus 2023 dan King Tide pada tanggal 30 Juli - 03 Agustus 2023 mempengaruhi dinamika pesisir pantai yang berpotensi menyebabkan banjir pesisir atau rob," tulis keterangan akun instagram resmi @bpbddkijakarta, dikutip Minggu (30/7/2023).

BPBD mencatat terdapat terdapat 8 wilayah yang berada di Jakarta Utara akan terdampak banjir rob itu. Hal itu berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Wilayah pesisir DKI Jakarta seperti di Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, dan Kalibaru diimbau untuk waspada terhadap peningkatan ketinggian pasang air laut maksimum yang berpotensi menyebabkan terjadinya banjir pesisir," lanjutnya.

BPBD juga memberikan informasi terkait gelombang air laut dalam laman resminya. Sementara untuk kondisi dan membutuhkan pertolongan bisa hubungi call center Jakarta Siaga 112.

(Fahmi Firdaus )