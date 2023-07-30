Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Emak- Emak Antusias Ikuti Senam Sehat Milenial Perindo di Lagoa

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |10:12 WIB
Emak- Emak Antusias Ikuti Senam Sehat Milenial Perindo di Lagoa
Foto: MNC Portal
A
A
A

 

JAKARTA - Senam sehat milenial dan pembagian kartu asuransi gratis dilakukan oleh DPW Pemuda Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023) pagi.

Wakil Ketua DPW Pemuda Perindo Andy Afandy mengatakan, pihaknya mengajak hidup sehat untuk ibu-ibu rumah tangga yang ada di wilayah Kelurahan Lagoa.

"Alhamdulillah kita telah melaksanakan senam sehat bersama ibu-ibu. Ini sudah dilaksanakan secara rutin di RT ini

Kami hanya support," ujar Andy Afandy, Minggu (30/7/2023) pagi di lokasi senam.

Terlihat puluhan ibu-ibu tampak memadati Jalan Lagoa Gang 3 C2 Nomor 10 RT012/RW003, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara mengikuti dengan antusias kegiatan senam pagi itu.

Bacaleg Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 Dapil 2 Cilincing, Koja, Kelapa Gading, dan Kepulauan Seribu tersebut berharap kegiatan senam tersebut terus dilakukan untuk membiasakan hidup sehat di tengah masyarakat.

Dalam kesempatan senam tersebut pihaknya juga memberikan doorprize kepada masyarakat yang mengikuti kegiatan senam.

"Bulan depan ini merupakan bulan kemerdekaan RI, kita mencoba menghadirkan kegembiraan dan keceriaan. Khususnya di Kelurahan Lagoa, dan Kecamatan Koja. Kita muter di Jakarta Utara khususnya Kelapa Gading, Koja, dan Cilincing," lanjutnya.

Selain itu, Andy Afandy mengatakan, dirinya juga turut memberikan kartu perlindungan asuransi terhadap para warga di dapilnya.

"Pembagian kartu asuransi untuk menjamin kecelakaan jiwa bagi masyarakat, Hari ini saya akan membagikan 300 di Kelurahan Lagoa, akan kami lakukan secara bertahap," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Partai Perindo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 dalam kertas suara Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
