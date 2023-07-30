Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Padat Penduduk di Penjaringan

JAKARTA- Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Kapuk Utara 2,RT001/RW003, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023).

Dari foto yang terlihat dari akun media sosial instagram humasjakfire terlihat api dan asap pekat membumbung tinggi dari salah satu rumah warga yang terbakar.

Kasie Op Sudin Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, Abdul Wahid mengatakan api diketahui menyala saat warga menyampaikan laporan sekitar pukul 09.22 WIB.

"Terjadi kebakaran pada bangunan rumah tinggal di Unit dan personel sudah menuju lokasi saat warga sekitar melaporkan kejadian tersebut," ujar Abdul Wahid.

Dikatakan Wahid, pihaknya telah mengerahkan 17 unit mobil pemadam kebakaran dan 85 personel ke lokasi kebakaran.