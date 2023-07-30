Peduli Sesama, Kartini Perindo Door to Door Berikan Pengobatan Gratis di Koja

JAKARTA-DPD Kartini Partai Perindo Jakarta Utara menggelar senam sehat dan layanan pengobatan gratis di Jalan Jampea RT 004 RW 006 Kelurahan Koja Kecamatan Koja. Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023).

Ratusan warga yang didominasi emak-emak sangat antusias mengikuti pengobatan gratis dan senam sehat ini.

Pantauan di lokasi, sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan, warga Koja diajak untuk mengikuti senam bersama sama yang dimulai pada pukul 08.00 WIB. Setelah melakukan senam, mereka diberikan roti dan minum agar dapat melanjutkan pemeriksaan kesehatan.

Tampak para warga datang ke posko pengobatan gratis, Kartini Perindo yang ada di kelurahan Koja Jakarta Utara. Mereka mengantre dengan tertib.

Kartini Perindo merupakan salah satu sayap perempuan Partai Perindo yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan nomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara, Komala Dewi mengatakan, pengobatan gratis ini merupakan program utamanya dan rutin dilakukan di wilayah Jakarta Utara. Sedangkan senam sehat menjadi penunjang dalam kegiatan Kartini Perindo di wilayah Jakarta Utara.

"Hari ini Kartini Perindo Jakarta Utara melakukan aksi nyata kembali bersama warga untuk pengobatan gratis yang dilakukan secara menyeluruh. Selain pemeriksaan fisik juga dilakukan pemberian obat gratis dan pemeriksaan laboratorium,"kata Komala, perempuan yang aktif dalam partai yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Selain membuka posko pengobatan gratis, pihaknya juga door to door mendatangi rumah warga untuk pemeriksaan kesehatan.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 ini, turun langsung ke tengah masyarakat dengan mendatangi beberapa rumah untuk memeriksa kesehatan warga RT 004 RW 006 Kelurahan Koja Kecamatan Koja. Jakarta Utara itu.

"Hari ini layanan buka sampai jam 12 ada sebanyak 50-80 orang. Untuk warga yang tidak bisa hadir kita datangi secara door to door,"ujarnya.