Duh! Janda Cantik Ditangkap karena Jadi Bandar Tramadol yang Dikirimi Orangtuanya

SUKABUMI - Seorang janda muda nekad menjual berbagai jenis obat keras terbatas tanpa izin edar. Ribuan butir obat tersebut dipaketkan oleh orang tuanya dari Jakarta untuk dijual di wilayah Sukabumi dan sekitarnya.

Pelaku berinisial RM (19) ditangkap di rumahnya, Kampung Babakan, Desa Bencoy, Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menemukan 1.078 butir obat keras terbatas tanpa izin edar.

"Barang bukti yang diamankan dari tangan terduga pelaku, berupa 213 butir pil Tramadol, 672 butir pil Hexymer, 170 butir pil Dextro, 1 butir pil Alprazolam, 22 butir pil Merlopam dan uang hasil penjualan sebesar Rp672 ribu," ujar Kapolsek Cireunghas Polres Sukabumi Kota, Ipda Hendrayana kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (30/7/2023).

Kasus tersebut berawal atas informasi dari masyarakat, lalu ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan, sehingga berhasil mengungkap dan menangkap terduga pelaku penyalahgunaan obat keras terbatas dan mengamankan ribuan barang buktinya.

“Dari hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku ini mengaku bahwa dirinya mendapatkan kiriman paket berisikan obat keras terbatas dari Jakarta yang dikirimkan oleh orangtuanya. Maka dari itu, kasus ini kami limpahkan ke Satnarkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan lebih lanjut,” tutup Hendra.