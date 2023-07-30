18 Pasangan Bukan Suami-Istri Terjaring Razia di Bogor

BOGOR - Aparat gabungan Polri-TNI dan Satpol PP menggelar razia ke dua wisma yang berada di wilayah Kota Bogor. Dala. Razia ini, didapati 18 pasangan bukan suami istri yang berada di dalam kamar.

Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan razia digelar petugas mulai pukul 00.00 WIB-02.30 WIB. Yang pertama petugas mendatangi wisma di Kecamatan Bogor Tengah.

"Dilakukan pemeriksaan terhadap 36 kamar dan didapati 10 pasangan yang belum menikah," kata Bismo dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Selanjutnya, petugas mendatangi wisma yang berada di wilayah Kecamatan Bogor Barat. Dari 53 kamar, petugas mendapati 8 pasangan bukan suami istri.

"Dan didapati 2 orang waria," tambahnya.