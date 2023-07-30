Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Simpatik Kartini Perindo Gelar Pengobatan Gratis, Warga: Alhamdulillah Kita Sangat Terbantu

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |14:47 WIB
Aksi Simpatik Kartini Perindo Gelar Pengobatan Gratis, Warga: Alhamdulillah Kita Sangat Terbantu
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Kartini Perindo Jakarta Utara dan DPC Perindo Jakarta Utara menggelar aksi simpatik layanan pengobatan gratis kepada masyarakat di lingkungan RT04/RW06, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023).

Perwakilan RW 06, Muhammad Ismail, (48) mengatakan dengan adanya kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan seperti ini sangat membantu warga di wilayahnya yang memiliki ekonomi terbatas. Apalagi di wilayahnya banyak warga yang sudah lansia.

"Alhamdulillah warga kita antusias supaya warga kita tetap sehat selalu tetap semangat dan tetap beraktivitas seperti biasa. Sambutannya cukup positif dan sangat baik jangan sampai di sini saja,”ujarnya.

Oleh karena itu,masyarakat berharap partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dapat selalu eksis baik di wilayah Jakarta Utara maupun di Indonesia. Tak lupa dia memastikan seluruh warganya akan memilih Perindo di pemilu 2024.

"Mudah-mudahan Partai Perindo tetap selalu eksis di wilayah RW 06 dan seluruh Indonesia mudah-mudahan tetap eksis di mana saja. Insya Allah mudah-mudahan warga kita tetap memilih Perindo sebagai partai nomor 1 tetap menang, tetap semangat,"pungkasnya.

Di tempat yang sama, salah satu warga lainnya, Muhadi (62), dengan usia yang sudah memasuki angka yang rentan dengan penyakit, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dengan adanya pemeriksaan membuat dirinya lebih waspada.

"Saya menyambut baik layanan pengobatan gratis ini, karena dapat menolong masyarakat yang enggak mampu. Alhamdulillah dengan kegiatan ini membantu masyarakat. Mudah-mudahan sukses buat Ibu Komala Dewi pasti menang,"tutur dia.

Sementara itu, Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara, Komala Dewi mengatakan, pengobatan gratis ini merupakan program utamanya dan rutin dilakukan di wilayah Jakarta Utara. Sedangkan senam sehat menjadi penunjang dalam kegiatan Kartini Perindo di wilayah Jakarta Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement