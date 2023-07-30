Aksi Simpatik Kartini Perindo Gelar Pengobatan Gratis, Warga: Alhamdulillah Kita Sangat Terbantu

JAKARTA - Kartini Perindo Jakarta Utara dan DPC Perindo Jakarta Utara menggelar aksi simpatik layanan pengobatan gratis kepada masyarakat di lingkungan RT04/RW06, Kelurahan Koja, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023).

Perwakilan RW 06, Muhammad Ismail, (48) mengatakan dengan adanya kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan seperti ini sangat membantu warga di wilayahnya yang memiliki ekonomi terbatas. Apalagi di wilayahnya banyak warga yang sudah lansia.

"Alhamdulillah warga kita antusias supaya warga kita tetap sehat selalu tetap semangat dan tetap beraktivitas seperti biasa. Sambutannya cukup positif dan sangat baik jangan sampai di sini saja,”ujarnya.

Oleh karena itu,masyarakat berharap partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu dapat selalu eksis baik di wilayah Jakarta Utara maupun di Indonesia. Tak lupa dia memastikan seluruh warganya akan memilih Perindo di pemilu 2024.

"Mudah-mudahan Partai Perindo tetap selalu eksis di wilayah RW 06 dan seluruh Indonesia mudah-mudahan tetap eksis di mana saja. Insya Allah mudah-mudahan warga kita tetap memilih Perindo sebagai partai nomor 1 tetap menang, tetap semangat,"pungkasnya.

Di tempat yang sama, salah satu warga lainnya, Muhadi (62), dengan usia yang sudah memasuki angka yang rentan dengan penyakit, mengaku terbantu dengan adanya kegiatan ini. Dengan adanya pemeriksaan membuat dirinya lebih waspada.

"Saya menyambut baik layanan pengobatan gratis ini, karena dapat menolong masyarakat yang enggak mampu. Alhamdulillah dengan kegiatan ini membantu masyarakat. Mudah-mudahan sukses buat Ibu Komala Dewi pasti menang,"tutur dia.

Sementara itu, Ketua DPD Kartini Perindo Jakarta Utara, Komala Dewi mengatakan, pengobatan gratis ini merupakan program utamanya dan rutin dilakukan di wilayah Jakarta Utara. Sedangkan senam sehat menjadi penunjang dalam kegiatan Kartini Perindo di wilayah Jakarta Utara.