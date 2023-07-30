Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 PSK Terjaring Razia di Bekasi, Kejar-kejaran Sampai Sawah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |15:12 WIB
10 PSK Terjaring Razia di Bekasi, Kejar-kejaran Sampai Sawah
Razia PSK di Bekasi (Foto : Istimewa)
BEKASI - Sebanyak 10 pekerja seks komersial (PSK) terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi. Aksi tersebut viral di media sosial lantaran sempat kejar-kejaran sampai sawah.

Unggahan @liputancikarang memperlihatkan petugas Satpol PP yang awalnya melakukan razia pada sebuah warung remang-remang di Kabupaten Bekasi. Mereka terlihat mengetuk pintu-pintu kamar yang diduga digunakan sebagai tempat prostitusi.

Terlihat juga petugas mengejar PSK yang berlarian untuk menghindari razia. Satpol PP terlihat mengejar hingga area persawahan yang gelap gulita.

Pada akhir video, PSK yang terjaring terlihat dibawa dengan sebuah mobil. Dalam narasi yang beredar, petugas Satpol PP juga berhasil mengamankan lelaki hidup belang yang diduga menyewa PSK.

Humas Satpol PP Kabupaten Bekasi, Akbar Billy membenarkan peristiwa tersebut. Razia berlangsung pada Sabtu 29 Juli 2023, dini hari.

“Benar (peristiwa), Kurang lebihnya 10 orang terjaring razia,” kata Akbar saat dikonfirmasi, Minggu (30/7/2023).

