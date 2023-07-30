Sahabat Ganjar Adakan Senam Sehat dan Pelatihan Budidaya Anggrek di Tangsel

TANGERANG SELATAN – Sahabat Ganjar, salah satu relawan pendukung Ganjar Pranowo, mengadakan kegiatan Senam Sehat Bersama di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (30/7/2023). Ratusan warga dari berbagai kalangan menyerukan semangat dalam senam yang dipandu oleh instruktur profesional ini.

Salah satu warga yakni Fitriani, mengukapkan antusiasmenya dalam partisipasinya dalam acara yang bertajuk “Indonesia Sehat” tersebut.

“Saya senang di minggu pagi ini bisa senam olahraga bareng sama temen-temen saya, apalagi ada hadiahnya, tambah semangat pokoknya,” ujar Fitriani.

Melalui acara ini, warga Kota Tangerang Selatan turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024.

“Kami siap dukung Pak Ganjar jadi Presiden di tahun 2024,” tambah Fitriani disambut meriah oleh peserta lainnya.

Selain itu, Sahabat Ganjar juga menyelenggarakan Pelatihan Budidaya Anggrek di Kecamatan Serpong, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan budidaya anggrek yang berpotensi sebagai usaha mikro.

Satrio Wibowo, salah satu warga yang memiliki ketertarikan tanaman anggrek mengatakan bahwa acara ini memberikan informasi berharga untuk dirinya dalam budidaya tanaman anggrek.

“Saya suka tanaman hias, anggrek, dari acara ini saya bisa belajar cara pelihara dan ngerawat anggrek yang baik dan bagus,” ucap Satrio.