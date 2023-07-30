Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sahabat Ganjar Adakan Senam Sehat dan Pelatihan Budidaya Anggrek di Tangsel

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |15:55 WIB
Sahabat Ganjar Adakan Senam Sehat dan Pelatihan Budidaya Anggrek di Tangsel
Sahabat Ganjar gelar pelatihan budidaya anggrek (Foto : Istimewa)
A
A
A

TANGERANG SELATAN – Sahabat Ganjar, salah satu relawan pendukung Ganjar Pranowo, mengadakan kegiatan Senam Sehat Bersama di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten, pada Minggu (30/7/2023). Ratusan warga dari berbagai kalangan menyerukan semangat dalam senam yang dipandu oleh instruktur profesional ini.

Salah satu warga yakni Fitriani, mengukapkan antusiasmenya dalam partisipasinya dalam acara yang bertajuk “Indonesia Sehat” tersebut.

“Saya senang di minggu pagi ini bisa senam olahraga bareng sama temen-temen saya, apalagi ada hadiahnya, tambah semangat pokoknya,” ujar Fitriani.

Melalui acara ini, warga Kota Tangerang Selatan turut mendeklarasikan Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia di tahun 2024.

“Kami siap dukung Pak Ganjar jadi Presiden di tahun 2024,” tambah Fitriani disambut meriah oleh peserta lainnya.

Selain itu, Sahabat Ganjar juga menyelenggarakan Pelatihan Budidaya Anggrek di Kecamatan Serpong, untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan budidaya anggrek yang berpotensi sebagai usaha mikro.

Satrio Wibowo, salah satu warga yang memiliki ketertarikan tanaman anggrek mengatakan bahwa acara ini memberikan informasi berharga untuk dirinya dalam budidaya tanaman anggrek.

“Saya suka tanaman hias, anggrek, dari acara ini saya bisa belajar cara pelihara dan ngerawat anggrek yang baik dan bagus,” ucap Satrio.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement